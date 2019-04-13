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15:30, 13 апреля 2019

В Архангельске полиция составила административный протокол в отношении депутата Гордумы Александра Афанасьева

В Архангельске полиция составила административный протокол в отношении депутата Гордумы Александра Афанасьева, который участвовал в акциях протеста против мусорного полигона в Шиесе. Об этом местному изданию 29.ru сообщил сам депутат. В протоколе говорится о нарушении порядка проведения акции. Афанасьев добавил, что среди участников митинга были провокаторы, а сам он пришел на акцию, чтобы им помешать.



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