Правозащитник Лев Пономарев намерен обжаловать решение Мещанского районного суда Москвы, признавшего правозащитную организацию «Горячая линия» виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, осуществляющей функции иностранного агента. Он намерен обратиться в Европейский суд по правам человека. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы, конечно, не согласны с решением суда и будем его обжаловать. Обратимся в Европейский суд», — сказал правозащитник.

Л.Пономарев добавил, что организация «Горячая линия» не занималась общественно-политической деятельностью, о чем гласит постановление суда.

««Горячая линия» вообще не занималась общественной деятельностью. Название ее нигде не фигурировала в прессе. То есть по закону об иностранных агентах она не занималась политической деятельностью. Ничего этого не было», — подчеркнул он.

По мнению правозащитника, подобных действий от властей стоило ожидать в связи с его активной общественно-политической деятельностью.

«С точки зрения логики политического пространства, которая в России развивается, это было все логично, все можно было ожидать. В какой-то момент, видимо, я перешел «красную линию», власти решили внести в список иностранных агентов все организации, которыми я руковожу», — отметил он.

Мещанский суд оштрафовал «Горячую линию» на 300 тысяч рублей. В феврале «Горячая линия», организация «За права человека» и учрежденный Людмилой Алексеевой фонд «В защиту прав заключенных» были внесены Минюстом в реестр некоммерческих организаций выполняющих функции иноагента.