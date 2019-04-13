Несколько лидеров недавней акции в Ингушетии против передачи земель Чечне стали фигурантами уголовного дела

В их числе — старейшина Ахмед Барахоев. Всех повторно задержали перед выходом из спецприёмника.

В спецприёмнике Нальчика в столице Кабардино-Балкарии они провели 10 суток по обвинению в организации несогласованной акции в Ингушетии, но на свободу после этого выйти им не дали. Всех задержали снова. Первым ночью схватили главу общественного движения «Опора Ингушетии» Бараха Чемурзиева, он отказался давать показания, сославшись на 51 статью Конституции. Его заместителя Мусу Мальсагова и 65-летнего старейшину Ахмеда Барахоева задержали утром перед выходом из спецприёмника. Всех подозревают в применении насилия к силовикам и призывах к участию в массовых беспорядках, сообщает портал «Кавказский узел» со ссылкой на адвокатов. Пожилой активист и другие задержанные в конце марта участвовали в массовом митинге в столице Ингушетии Магасе против передачи земель Чечне и изменения в законы, не допускающими референдума по этому вопросу, на акции произошли столкновения с бойцами Росгвардии и полицейскими, они пытались разогнать участников. Задержали несколько десятков человек, некоторых отправили в Кабардино-Балкарию, в спецприёмник Нальчика. После задержания старейшина объявил голодовку.

Следственный комитет после событий в Ингушетии возбудил уголовное дело о призывах к беспорядкам и нападениям на силовиков. По нему арестовано уже девять человек.