Сайт ярославского издания 76.ru менее чем через сутки после блокировки вновь доступен для пользователей

Ранее ресурс был заблокирован из-за новости о граффити про Путина, в которой президент даже не упоминался.

Претензии вызвала новость, в которой рассказывалось о рисунке на здании областной полиции. В тексте не говорилось о том, что именно было изображено на граффити, при этом был опубликован снимок колонн здания МВД, где прежде появилась надпись, намекающая на отрицательные личностные качества президента и его нетрадиционную сексуальную ориентацию. Роскомнадзор заблокировал сайт издания накануне поздним вечером без уведомлений и официальных писем. Лишь этим утром прислали электронное письмо на редакционную почту.

Главный редактор 76.ru Ольга Прохорова подтвердила, что после того, как фото с оскорбительным высказыванием в адрес президента Путина и сопровождавшее заметку было удалено, ресурс разблокировали. При этом материал остался на сайте с неизменным текстом, поскольку фамилия путина или кого-либо из представителей госвласти там не фигурировала изначально. Издание 76.ru стало вторым ярославским СМИ, которое подверглось блокировке. Сначала был заблокирован сайт издания «Яркуб». С формальной точки зрения, претензии к нему возникли из-за новости о попытке подросткового суицида.

Ранее сообщалось, что удалить новость о граффити про Путина требовала Генпрокуратура. Не менее пяти изданий это сделали. В самом надзорном ведомстве отрицали, что выступали с подобным требованием.