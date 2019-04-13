Жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка оказалась самой состоятельной из жен сотрудников администрации главы государства

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка оказалась самой состоятельной из жен сотрудников администрации главы государства. Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля, в прошлом году Навка заработала почти 220 миллионов рублей – в 20 раз больше мужа, который задекларировал доход менее 13 миллионов рублей.

При этом, из декларации исчезла квартира Навки в США. Песков сообщил РБК, что недвижимость была продана по цене ипотеки, и дохода нет.