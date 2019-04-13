Уголовное дело возбуждено в Тюмени после контртеррористической операции

Как сообщили в пресс-службе местного управления СК, дело открыто по статьям «приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой по предварительному сговору», а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Операция силовиков проходила в Тюмени минувшей ночью. Убиты два человека, подозреваемые в связях с запрещенной в России организации Исламское государство. СК заявляет, что в доме, который штурмовали силовики, найдены два автомата, две самодельные бомбы и религиозная литература. Ранее сообщалось, что дом сгорел.