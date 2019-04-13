Роскомнадзор разблокировал ярославский информационный портал 76.ru

Как сообщила «Эху» главный редактор Ольга Прохорова, это произошло после того, как была убрана фотография, оскорбительной надписи в адрес президента Путина на здании управления МВД в Ярославле. Текст под фотографией не изменился.

Между тем, сайт другого ярославского СМИ, «Яркуб, до сих пор заблокирован. Он был закрыт два дня назад по той же причине. Однако формальным поводом для блокировки послужила прошлогодняя новость о подростке-аутисте, который пытался совершить самоубийство. Эта информация была удалена.