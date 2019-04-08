В Москве сегодня проходит первый в этом году общегородской субботник

Уборку некоторых территорий от прошлогодней листвы и мусора проводят силами простых горожан, школьников и всех, кто пожелал присоединиться.

Огромный парк, окружающий Поклонную гору, готовят к летнему сезону. Чистят фонтаны, моют гранитные парапеты — задействовано около сотни сотрудников парка в униформе, в основном приезжие и гастарбайтеры. Газон в сторонке, под хвойными деревьями меланхолично в одиночестве вычесывает мужчина средних лет — подхожу уточнить, где же субботник. «Это он и есть, пришёл, чтобы поучаствовать в нем», отвечает Виталий. Он рассказал, что для него это некий весенний ритуал.

Звучит музыка, бегают белки, периодически по аллеям проезжает пикап с символикой парка, в кузове лежат грабли, раздают желающим вместе с перчатками. Но желающих откровенно не очень много, а некоторые из тех, что есть — рассказали мне о том, что считают мероприятие в и без того почти идеально чистом парке бессмысленным. Например, Людмила уверена, что листва, даже прошлогодняя, — это красиво.

Но так думают далеко не все из пары десятков пришедших по зову ли сердца или по предложению от которого нельзя было отказаться. Москвичка Анна уверена — субботник дело важное.

Над огромной территорией мемориального парка то тут, то там из звукоусиливающее аппаратуры все еще звучит музыка из далёких 80-х. Пикап с граблями в кузове еще час назад все ездил от аллеи к аллее, но дефицита с инвентарем не возникало.

Через неделю субботники пройдут более чем в 20 парках Москвы. Их участникам обещаны мастер-классы по изготовлению скворечников, домиков-кормушек для белок и сувениров из природных материалов.