Дела тяжело больных заключенных должны рассматриваться в судах в первую очередь, считают во ФСИН

Ведомство выступило с соответствующим предложением.

Несколько тысяч заключенных ежегодно подают в суд ходатайства об освобождении в связи с тяжелыми заболеваниями, несколько сотен человек умирает в местах лишения свободы, так и не дождавшись решения. Об этом сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко, его слова приводит агентство ТАСС. Он отметил, что возлагать за это ответственность на судей нельзя, на них и так непомерная нагрузка. Но можно рассматривать дела таких заключенных в приоритетном порядке, считает Максименко. Он также сообщил, что в последние годы растет число тех, кого отпускают из заключения из-за серьезных проблем со здоровьем. В прошлом году в частности суды удовлетворили почти 60% таких ходатайств. Кроме того ранее стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний также займется созданием палат паллиативной помощи при медучреждениях ведомства.

По данным ФСИН, смертность российских заключенных от заболеваний сократилась за последние 5 лет на треть.