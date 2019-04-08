Сайт самого популярного ярославского издания 76.ru, заблокированный Роскомнадзором накануне, был разблокирован

Сайт самого популярного ярославского издания 76.ru, заблокированный Роскомнадзором накануне, сегодня днем был разблокирован. Об этом в своем телеграм-канале сообщили представители издания.

Роскомнадзор разблокировал сайт ярославского издания 76.ru после того, как была удалена фотография с надписью «Путин». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор портала Ольга Прохорова, отметив, что письменное уведомление о претензиях к сайту она получила только в сегодня в 10.00 утра.

«Вчера около 22.00 вечера сайт 76.ru перестал открываться. Я получила от коллег сообщения, что невозможно зайти на страницу новостей. После разбирательств, мы выяснили, что внесены в реестр Роскомнадзора сайтов, нарушивших закон. С того времени сайт перестал открываться вообще», — рассказала главред.

По словам О.Прохоровой, только в субботу в 10.00 утра было получено письменное уведомление о претензиях Роскомнадзора, и что по решению Генпрокуратуры сайт заблокирован из-за новости с фотографией надписи на здании управления Министерства внутренних дел (МВД) про президента России Владимира Путина. Во вложенном уведомлении было указано, что сайт внесен в реестр за «распространение информации, которая в РФ запрещена, так как материал содержит информацию, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть РФ».

«Я оставила на сайте данную заметку, но удалила фотографию, которая ее иллюстрировала, потому что только на этой фотографии было имя «Путин», в самой заметке уже не было никого, кто представлял бы государственную власть. Отправила в Роскомнадзор с ответным уведомлением о том, что информация, которую они посчитали запрещенной, удалена с сайта. Примерно через 2 часа сайт начал работать, он был разблокирован», — рассказала О.Прохорова.

Ранее Роскомнадзор заблокировал ярославское издание «Яркуб», редакция которого также отказалась удалять материал о граффити с упоминанием Путина. Формальным поводом для блокировки послужила новость о подростке-аутисте, который пытался совершить самоубийство.