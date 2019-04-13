В Малайзии будет освобождена из тюрьмы фигурантка дела о смерти брата Ким Чен Ына

В начале апреля прокуратура Малайзии отказалась от обвинений гражданки Вьетнама в убийстве Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР. Женщина призналась, что нанесла Ким Чен Наму травмы, и ее приговорили к 3 годам и 4 месяцам тюремного заключения. Потом срок уменьшили за хорошее поведение.

По делу об убийстве Ким Чен Нама были задержаны гражданки Вьетнама и Индонезии. Сообщалось, что женщины подвергли сводного брата лидера КНДР воздействию нервно-паралитического вещества. Задержанные свою вину не признали. Адвокаты утверждали, что женщин обманули северокорейские агенты, убедив их в том, что они принимают участие в некоем реалити-шоу, сообщает Интерфакс.