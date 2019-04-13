Роскомнадзор заблокировал уже второй ярославский сайт за неделю

Как сообщила в Фейсбуке главный редактор издания 76.ру Ольга Прохорова, ресурс попал под блокировку из-за публикации новости о нецензурной надписи про президента Путина. По ее словам, редакция не получала от ведомства никаких документов. Были только звонки с требованием убрать материал с сайта. Не все провайдеры выполнили распоряжение РКН, так что у ряда пользователей этот ресурс пока еще доступен.

Ранее по той же причине был заблокирован сайт Яркуб".