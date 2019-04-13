На Урале с крупной партией наркотиков задержан сын высокопоставленного офицера МВД

Как сообщает местное интернет-издание Ура.Ру, речь идет о сыне полковника Сергея Щенникова заместителя начальника управления МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу. У молодого человека изъяли около 130 граммов наркотика. Что это было за вещество, не уточняется. В Управлении, которое возглавляет Сергей Щенников ситуацию комментировать не стали, сославшись на то, что этим делом занимается ГУ МВД по Свердловской области.