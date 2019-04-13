Фильм Павла Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 мая

Об этом сообщает пресс-службе министерства культуры. Министр Владимир Мединский сказал, что прокатное удостоверение картине выдадут, никаких законных оснований для ее запрета не существует, однако премьеру не будут привязывать ко Дню Победы – чтобы снять общественное напряжение.

Ранее фильм раскритиковали в Госдуме и Совете Федерации. Там заявили, что он вызывает неоднозначную реакцию и искажает исторические события. По словам Мединского, Павлу Лунгину предложили самому выбрать дату премьеры.

После просмотра режиссер Павел Лунгин обвинил критиков его работы в лицемерии. Видео в Твиттере выложил главред «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

Лунгин, как говорят в Министерстве культуры, готов перенести премьеру с 9 на 10 или 11 мая.