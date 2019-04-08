Движение «Екатеринбург за свободу» проведет 14 апреля акцию «Прогулка свободных людей» против политических репрессий

Движение «Екатеринбург за свободу» проведет 14 апреля акцию «Прогулка свободных людей» в поддержку бывшего координатора свердловского отделения «Открытой России» Максима Верникова и других людей, преследуемых по политическим статьям. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» гражданский активист Елена Шукаева.

«Завтра состоится встреча граждан у городской Администрации. Собравшиеся запишут ролик в поддержку бывшего координатора свердловского отделения «Открытой России» Максима Верникова и других людей, которых судят по политическим статьям», — сказала она.

По словам Е.Шукаевой, участники неформального мероприятия, которое получило название «прогулка свободных людей», планируют собраться 14 апреля в 17.00 на площадке рядом с главным входом в мэрию.

Месяц назад к бывшему координатору уральского отделения «Открытой России» Максиму Верникову сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском. А ранее в отношении Верникова было возбуждено три административных дела по статье 20.33 КоАП о деятельности нежелательной организации. В вину ему ставили работу на организацию Open Russia Civil Movement — британского юрлица «Открытой России» Михаила Ходорковского.

Также в отношении ростовской активистки, матери троих детей Анастасии Шевченко ранее было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ, которая возглавляла местное отделение «Открытой России». Вину активистка не признала.