В Петербурге приостановили реконструкцию Русского музея

Контракт с подрядчиком Смольный намерен расторгнуть уже на следующей неделе.

Директор Русского музея Владимир Гусев на закрытом совещании оповестил сотрудников о том, что реконструкция двора в Михайловском дворце временно приостановлена. Об этом пишет издание Фонтанка.ру. На деле реконструкция даже и не начиналась: все ограничилось только подготовкой специальной документации. Сам же проект, стоимость которого превышает один миллиард рублей, предполагал масштабную реконструкцию: в частности, планировалось накрыть стеклянным куполом внутренний двор музея, а пространство внутри него поделить на этажи. Эту идею – а появилась она ещё в начале 2000-х – неоднократно критиковали: так, например, реализацию проекта в суде пытались оспорить сами сотрудники Русского музея.

Между тем, сейчас причины остановки работ точно не называют: в руководстве музея говорят лишь о том, что проект все равно актуален, однако отложен на неопределенный срок. В Смольном при этом уже готовы разорвать контракт с подрядчиком: как пишет Фонтанка.ру, это произойдет уже на следующей неделе. Несмотря на то, что компания ещё не начала строительные работы, она потратил деньги на подготовку документации. Эти средства городские власти подрядчику обещают вернуть.

Сейчас доступ в Русский музей затруднён для посетителей на инвалидных колясках. Проект реконструкции подразумевает, что эта проблема будет решена.