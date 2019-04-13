Британские парламентарии призвали главу МВД страны экстрадировать арестованного Джулиана Ассанжа в Швецию

Там может в ближайшее время возобновиться расследование по обвинению его в сексуальных домогательствах.

Письмо к министру внутренних дел подписали более 70 британских законодателей. Они просят Саджида Джавида обеспечить возможность выдачи Джулиана Ассанжа Швеции в случае запроса скандинавов об экстрадиции. Автором обращения к главе МВД стала депутат от оппозиционной Лейбористской партии Стелла Кризи. Выдачи основателя Wikileaks пока добиваются только США, где его обвиняют в разглашении секретной информации. В случае экстрадиции за океан ему грозит до пяти лет тюрьмы. В Швеции Ассанж в своё время проходил по уголовному делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах, пару лет назад его закрыли, но теперь хотят возобновить расследование. Основатель Wikileaks называет преследование политически мотивированным. По его словам дело возбудили после масштабной публикации Wikileaks секретных данных Пентагона, Госдепартамента и других ведомств, где в том числе были документы о военных кампаниях Вашингтона в Ираке и Афганистане. Ассанж почти 7 лет скрывался в посольстве Эквадора в Британии. На этой неделе власти южноамериканской страны лишили его статуса беженца и гражданства, предоставленного пару лет назад. После чего британская полиция его задержала. Под руки вынесли старика с бородой – это был 47-летний основатель Wikileaks – его погрузили в полицейскую машину и отвезли в участок. Ассанжа посадили в тюрьму на юго-востоке Лондона, её неофициально называют «британским Гуантанамо», пишет агентство Bloomberg. В той же тюрьме ранее сидел радикальный исламский проповедник Абу Катада, его называют «правой рукой бен Ладена в Европе».

Процесс по поводу экстрадиции Ассанжа в США может затянуться на годы, накануне сообщила газета Independent со ссылкой на юристов.

Основатель «Викиликс» Джулиан Ассандж должен предстать перед судом, — сказала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она напомнила, что журналиста обвиняют в сговоре с целью взлома компьютеров Пентагона.

Ассанджу грозит до пяти лет тюремного заключения.