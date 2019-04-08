Контртеррористическая операция прошла в Тюмени

Были убиты двое подозреваемых к запрещенной в России террористической организации Исламское государство. Подробности Эху" рассказал журналист тюменского издания 72.RU Артур Галиев, присутствовавший на месте событий.

Дом, в котором скрывались предполагаемые террористы, был недавно выставлен на продажу. Сейчас это здание оцеплено. По ближайшим домам ходят сотрудники СК и опрашивают жителей.

Следственный комитет возбудил дело по двумя статьям, сообщила представитель управления СК по Тюменской области Людмила Галстян.

Спецслужбы по всей стране готовы к проведению операций против террористов, а не только в столице, что было продемонстрировано в Тюмени, — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействую коррупции, депутат от Тюмени Эрнест Валеев.

В пятницу вечером была проведена контртеррористическая операция (КТО) в Тюмени, в результате которой были ликвидированы два боевика запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

«Региональное Управление ФСБ вместе с Управлением внутренних дел молодцы, обезвредили террористов. И при этом не погибли ни гражданские лица, ни сотрудники правоохранительных органов. Потому что ранее происходили учения, людей готовили к таким действиям и в таких ситуациях, такая подготовка дает результаты. Сегодня надо быть готовым противодействовать терроризму и в других городах страны, не только на Кавказе или в столице», — сказал он.

Губернатор Тюменской области Александр Моор раскритиковал пользователей соцсетей и некоторые СМИ, которые вели онлайн-трансляции контртеррористической операции, которая проходила в городе ночью. Он сказал, что у преступников после штурма нашли смартфоны и они могли видеть все фотографии, текстовые и видеотрансляции.