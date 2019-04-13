Митинг против точечной застройки под лозунгом «Защитим Москву», пройдет сегодня на Суворовской площади столицы. Акция начнется в 15 часов, она согласована с властями. Митинг организован движением «Моссовет». Его поддерживает также движение «Гражданская солидарность», «Эконадзор» и другие общественные организации, — сообщает «МБХ Медиа». Организаторы ждут участников инициативных групп из районов, которые особенно страдают от точечной застройки.