70 британских парламентариев обратились к главе МВД с просьбой экстрадировать в Швецию Джулиана Ассанжа

Более 70 британских парламентариев обратились с призывом к главе МВД с просьбой экстрадировать в Швецию основателя Викиликс Джулиана Ассанжа, если шведские власти об этом попросят. Британская полиция арестовала Ассанжа в Лондоне после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище.

Уже есть запрос на экстрадицию журналиста в США, где он обвиняется в разглашении секретной информации и ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В Швеции на Ассанжа заведено дело об изнасиловании и сексуальных домогательствах, якобы произошедших в 2010 году.