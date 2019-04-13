На месте спецоперации в Тюмени нашли два автомата Калашникова, две самодельные бомбы и религиозную литературу

Об этом сообщает региональное управление СК. Убиты два человека, подозреваемые в причастности к террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России. Контртеррористическая операция прошла на окраине Тюмени минувшей ночью. Несколько сотен местных жителей были эвакуированы. Их разместили в ближайшей школе. Возбуждено уголовное дело по двумя статьям: приготовление к убийству общеопасным способом и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.