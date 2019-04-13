Кандидаты в президенты Украины запланировали дебаты друг с другом на разные даты

Петр Порошенко готовится принять участие в них уже завтра.

Администрация президента Украины начала аккредитацию журналистов на мероприятие, которое состоится на стадионе «Олимпийский» в Киеве завтра в 14 часов. Как анонсировал действующий глава государства Петр Порошенко ранее, в это время должны начаться дебаты с его оппонентом в предвыборной гонке шоуменом Владимиром Зеленским. Пресс-служба президента подтвердила, что Порошенко намерен в воскресенье приехать на стадион. Но состоятся ли дебаты, неизвестно, поскольку у Зеленского другие планы. Он настаивает на том, что встреча кандидатов должна пройти в «Олимпийском» 19 числа. Однако, согласно постановлению Центризбиркома, в эту дату должны состояться официальные дебаты, которые могут проводиться только в телестудии, на этом настаивает ЦИК. Многократные попытки политиков выбрать устраивающее обоих время для встречи в «Олимпийском» успехом так и не увенчались. Напомню, что изначально с предложением провести дебаты на стадионе выступил Зеленский. Не исключено, что если шоумен не появится завтра в назначенное время, Порошенко проведет встречу с избирателями.

Второй тур выборов президента на Украине состоится 21 апреля. Согласно последним опросам, Владимир Зеленский имеет большую поддержку со стороны избирателей, чем Петр Порошенко.