В полиции на Камчатке прошли обыски

Часть документов изъяли.

Следователи нагрянули в здание краевого управления МВД в Петропавловске-Камчатском. Обыски по информации агентства РИА касались ряда уголовных дел, которыми в полиции заниматься не хотели. Их либо вообще не расследовали, либо закрыли по истечению срока давности. Об этом агентству рассказал источник в правоохранительных структурах Камчатского края. «Уже понятно, что подозреваемых по всем этим делам к ответственности не привлекут, так как все сроки уже давно вышли», — сообщил собеседник агентства». По информации местных СМИ среди изъятых документов есть бумаги по делу об угрозе убийством. Проверку в управлении МВД Петропавловска-Камчатского инициировала региональная прокуратура. Затем материалы передали следователям управления СК, там возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. В МВД и Следственном комитете информацию об обысках у силовиков пока не комментируют.

В прошлом году военные следователи на Камчатке закрыли уголовное дело в отношении подполковника Минобороны Андрея Зайцева, сломавшего нос школьнику за случайно брошенный в машину военного снежок. В его действиях не нашли состава преступления.