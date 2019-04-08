В Тюмени прошла контртеррористическая операция, в результате которой были убиты два боевика запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

Операция была хорошо подготовлена, рассказал «Эху» присутствовавший на месте журналист тюменского издания «72.ru» Артур Галиев.

Дом, в котором скрывались предполагаемые террористы, был недавно выставлен на продажу, уточнил Артур Галиев. Сейчас это здание оцеплено, по ближайшим домам ходят сотрудники следственного комитета и опрашивают жителей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор раскритиковал пользователей соцсетей и некоторые СМИ, которые вели онлайн-трансляции контртеррористической операции, которая проходила в городе ночью. Он сказал, что у преступников после штурма нашли смартфоны и они могли видеть все фотографии, текстовые и видеотрансляции.