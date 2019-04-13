Хакеры опубликовали личные данные нескольких тысяч полицейских и сотрудников ФБР

Они содержат имена, должности сотрудников. Номера телефонов, электронную почту и домашние адреса. Об этом сообщает сайт . Один из хакеров рассказал, что было взломано больше тысячи сайтов. По другой информации, данные получены, по меньшей мере, с трех сайтов, связанных с ФБР. Информация касается, в основном тех, кто состоит в национальной ассоциации ФБР в Куантико, штат Вирджиния. Хакеры намерены продать полученные данные.