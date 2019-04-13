Росгвардия может получить технику для нейтрализации агрессивных правонарушителей. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника». Устройства при помощи высокоинтенсивного светового излучения может временно ослепить человека, а также рассеивать скопления агрессивно настроенных граждан. В пресс-службе уточнили, что техника разработана на основе устройств визуально-оптических помех, используемых в ВМФ. Их применение вызывает головокружение, дезориентацию в пространстве, а также галлюцинации в виде светового пятна перед глазами.