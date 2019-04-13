В Новосибирской области учительницу судят по статье об экстремизме после конфликта на родительском собрании

Уроженка Узбекистана, мать одного из учащихся школы в Болотнинском районе Новосибирской области, обратилась в прокуратуру после перепалки с учительницей Натальей Оганисян. Сначала мировой суд вынес решение об административном правонарушении, но позже районная прокуратура на основании показаний свидетелей сделала вывод, что педагог якобы обозвала женщину оскорбительным для граждан Средней Азии словом и посоветовала «ехать домой». Теперь Оганисян судят за «Возбуждение ненависти либо вражды». Об этом изданию «Новосибирск Online» рассказал активист движения «За права человека» Василий Ерюков. При этом директор школы, он проходит по делу свидетелем, утверждает, что подобных оскорблений на родительском собрании не звучало – Оганисян лишь сказала фразу «учи русский язык» и назвала мать ученика «хамкой». Между тем, как сообщается учительница попала в «список экстремистов», из-за чего ее счета заблокировали в досудебном порядке. Сейчас прокуратура требует направить ее на психиатрическую экспертизу.

Уже после того, как против учительницы было возбуждено уголовное дело об экстремизме, соответствующая статья была частично декриминализирована. Теперь первое нарушение наказывается штрафом.