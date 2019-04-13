Двух журналистов ВГТРК лишили шенгенских виз из-за материала о запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы»

Двух журналистов ВГТРК лишили шенгенских виз из-за уничижительного материала о запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы». Они не смогут попасть в Европу 5 лет.

Инициатором запрета стала Эстония. Именно в эту страну журналисты телеканала «Россия-1» Елена Ерофеева и Павел Костриков отправились для подготовки сюжета о «Свидетелях Иеговы». В России эта организация обвиняется в экстремизме, деятельность её запрещена. В докладе полиции безопасности Эстонии говорится, что российские журналисты сняли материал, который высмеивал деятельность религиозной организации и разжигал к ней враждебное отношение, это цитата по сайту РБК. В Таллине журналисты скрыто сняли общину организации. Видео вошло в репортаже в программе «Вести», в котором рассказывалось о том, как члены «Свидетелей Иеговы» стали массово уезжать из России в Европу. В материал также включили кадры, до этого отснятые в Финляндии. Его показали в конце прошлой осени, ведущий передачи перед этим назвал организацию «сектой», а её участников «адептами экстремистского учения». Деятельность Ерофеевой и Кострикова указывает на дискриминацию людей по религиозному признаку, это может привести к разжиганию вражды, отметили в спецслужбе Эстонии.

У «Свидетелей Иеговы» в России около 175 тысяч последователей. Организацию запретили два года назад, после этого её членов стали привлекать к уголовной ответственности за экстремизм.