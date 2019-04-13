Сегодня проходит «Тотальный диктант»

Это ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих. Организаторы ожидают до 250 тысяч участников в 80-ти странах мира. автором текста «Тотального диктанта» в этом году стал писатель, литературовед и критик Павел Басинский. Он продиктует свой текст на одной из площадок в Таллине, который в этом году выбран мировой столицей этой акции. Те, кто не зарегистрировался заранее, могут поучаствовать в «Тотальном диктанте» на сайте проекта. Он начнется в 14:00.