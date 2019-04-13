Роскомнадзор призвал к осторожности при просмотре заключительного сезона сериала «Игра престолов». Ведомство просит зрителей не переходить по сомнительным ссылкам, обещающим бесплатный просмотр. По данным Роскомнадзора, под прикрытием сериала могут скрываться вирусные программы и другое вредоносное программное обеспечения, сообщает интерфакс. Особенно опасной, по мнению РКН, ссылки на первый и последний сезоны. Премьера 1-й серии 8-го сезона состоится в США завтра.