В Новосибирской области учительницу судят по статье об экстремизме из-за ссоры на родительском собрании

В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян судят по статье об экстремизме из-за ссоры на родительском собрании. Преподаватель посоветовала матери одного из учеников, уроженке Узбекистана, учить русский язык, а также назвала ее хамкой. Женщина написала заявление в прокуратуру, сообщает интернет-издание Znak.com. В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области дело не комментируют. Директор школы Антон Дмитрюк сказал, что замечание, действительно, было сделано грубовато, однако национальность матери школьника не упоминалась. К Наталье Оганисян как педагогу у школы претензий нет.