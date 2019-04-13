Двух журналистов ВГТРК лишили шенгенских виз на пять лет из-за сюжета о «Свидетелях Иеговы» (организации, запрещенной в России). Елена Ерофеева и Павел Костриков вели съемки в Эстонии. Они готовили для программы «Вести» материал, который, по данным полиции Эстонии, «высмеивает деятельность религиозной организации и разжигает враждебное отношение к ней». Для этого проводилась съемка скрытой камерой в одной из общин иеговистов. Такие же съемки велись в Финляндии. По мнению эстонской спецслужбы, деятельность российских журналистов дискриминирует людей по религиозному признаку, сообщает РИА Новости.