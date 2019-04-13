Роскомнадзор заблокировал 76.ru, предположительно, из-за материала про оскорбительное граффити о Владимире Путине

Роскомнадзор заблокировал сайт ярославского издания 76.ru, предположительно, из-за материала про оскорбительное граффити о президенте России Владимире Путине. До этого надзорной ведомство ограничило доступ к другому ресурсу по той же причине.

Ссылка на новость портала 76.ru о том, что на колоннах здания областного УМВД в Ярославле баллончиком сделали нецензурную надпись о российском лидере, включена в реестр запрещенных сайтов. Блокировка осуществляется на основании решения Генпрокуратуры от 11 апреля. Редакция 76.ru считает эти действия давлением на СМИ. Как рассказала порталу «Медиазона» главный редактор ярославского издания Ольга Прохорова, Роскомнадзор предупреждал ее о том, что отказ удалить статью о граффити может дойти до Генпрокуратуры, но официальных требований тогда не поступало. До этого стало известно, что надзорное ведомство заблокировало сайт еще одного ярославского издания «Яркуб» — оно ранее также отказалось удалить материал об оскорбительной надписи. При этом формальным поводом стала новость о попытке суицида подростка с аутизмом. По некоторым данным, Роскомнадзор, требуя от сайтов удалить новость о граффити про Путина, ссылалось на новый закон о «неуважении к государству».

Пока не все провайдеры выполнили предписание надзорного ведомства о блокировке издания 76.ru – сайт по-прежнему открывается в редакции радиостанции «Эхо Москвы».