Доходы членов российского кабинета министров сократились за год в два с половиной раза

Впрочем, падение связано с обновлением состава правительства после выборов президента.

Министры кабинета Дмитрия Медведева заработали меньше прежнего на 3 миллиарда рублей, подсчитали «Ведомости». Речь о заработанных — на всех вместе с родственниками — без малого двух миллиардах рублей. Это кратно меньше совокупного дохода по итогам подачи деклараций за позапрошлый год. Тогда правительство вместе с родственники «задекларировало» свыше 5 миллиардов. В новом составе кабинета не оказалось толстосумов предыдущей каденции – ушел вице-премьер Александр Хлопонин, покинули в разных направлениях кабинет министр сельского хозяйства Александр Ткачев и глава министерства по делам открытого правительства Михаил Абызов. В новом правительстве самым богатым оказался вице-премьер Юрий Трутнев, в 2018-м он задекларировал 538 миллиона рублей, земельный участок площадью более 7 гектаров, дом 800 квадратных метров и четыре машины премиальных брендов. В тройку самых богатых министров вошли глава минпрома Денис Мантуров и руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Самым «бедным» оказался министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев с 6,1 миллиона рублей.

Доход премьера Дмитрия Медведева в 2018 г. вырос почти до 10 миллионов.

Супруга главы правительства в прошлом году дохода не получила. Кстати, прошлогодний доход президента Путина, как следует из его декларации, сократился на 10 миллионов, упав почти вдвое.