В Тюмени убили двух человек, которых подозревают в связях с запрещённым в России «Исламским государством»

В одном из районов города прошла масштабная контртеррористическая операция.

Взрывы, автоматные очереди, бронетехника – неспокойно вечером и ночью было на западной окраине Тюмени в районе, который местные жители называют Маяком. Там в одном из частных домов силовики блокировали двух подозреваемых в терроризме и связях с исламистами. Операция началась накануне вечером, перед этим район обесточили, жителей нескольких улиц эвакуировали и разместили в одной из школ вне зоны КТО, сообщает интернет-издание znak.com. Власти региона сначала сообщали об учениях. И лишь спустя пару часов, ближе к полуночи ФСБ рапортовало о проведении операции по обезвреживанию боевиков. Люди, блокированные в доме, собирались устроить в Тюмени теракт, объявил представитель Национального анитетеррористического комитета Андрей Пржездомский. По его словам, они отказались выполнить требования силовиков и были убиты.

Впрочем, есть другая версия. Блокированный частный дом при обстреле загорелся и по некоторым данным предполагаемые боевики в нём сгорели, а не были убиты. Режим контртеррористической операции отменили только утром. Людям разрешили вернуться в свои дома. Никто из них не пострадал.

Губернатор Тюменской области Александр Моор похвалил силовиков и осудил пользователей соцсетей и СМИ, которые вели онлайн-трансляции операции силовиков в Тюмени. По словам Моора, у убитых боевиков нашли после штурма смартфоны. Они могли видеть фото, видео, текстовые трансляции и быть в курсе происходящего.