Лидер КНДР выдвинул условия США по переговорам о денуклеаризации

Ким Чен Ын заявил, что готов ждать «до конца года», чтобы Соединенные Штаты смягчили свою позицию на переговорах, в противном случае Вашингтон «вообще не сможет получить то, чего он хочет». Такое заявление северокорейский лидер сделал во время выступления перед Верховным народным собранием, — передает ТАСС со ссылкой Центральное телеграфное агентство Кореи.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречались дважды в Сингапуре : в июне прошлого года и в феврале во Вьетнаме. Во второй раз переговоры завершились досрочно и без подписания соглашений. Как сообщалось, президент США попросил главу КНДР передать Соединенным Штатам ядерное оружие в обмен на снятие санкций, на что Ким Чен Ын ответил отказом.