Суд оштрафовал на 300 тысяч рублей организацию Льва Пономарева «Горячая линия» за отказ признать себя иноагентом
Суд оштрафовал на 300 тысяч рублей организацию правозащитника Льва Пономарева «Горячая линия» за отказ признать себя иноагентом. Об этом говорится в постановлении Мещанского суда.
«Мы, конечно, не согласны с решением суда и будем его обжаловать», — сообщается на сайте другой правозащитной организации Пономарева «За права человека». Там объявлен сбор средств.
«Горячая линия», организация и «За права человека» и учрежденный Людмилой Алексеевой фонд «В защиту прав заключенных» в феврале были внесены Минюстом в реестр некоммерческих организаций выполняющих функции иноагента.