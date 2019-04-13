Роскомнадзор заблокировал сайт ярославского издания 76.ru из-за новости о нецензурной надписи про президента Путина на здании местного управления МВД. Об этом в Фейсбуке сообщила главный редактор издания Ольга Прохорова. По ее словам, редакция не получала от ведомства никаких документов. Были только звонки с требованием убрать материал с сайта. Это уже второй ярославский сайт, заблокированный за неделю. До этого был закрыт доступ к ресурсу «Яркуб», который также разместил публикацию о бранной надписи про президента.