В Тюмени снят режим контртеррористической операции

Он был введен на нескольких улицах города накануне вечером. Силовики заявили, что, по их данным, в одном из частных домов находятся вооруженные сторонники ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России). Жителей района эвакуировали. Их разместили в ближайших школах.

Сторонники ИГИЛ оказали вооруженное сопротивление, было убито два человека, об этом сообщил представитель национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.

Губернатор Тюменской области Александр Моор раскритиковал пользователей соцсетей и некоторые СМИ, которые вели онлайн-трансляции контртеррористической операции, которая проходила в городе ночью. Он сказал, что у преступников после штурма нашли смартфоны и они могли видеть все фотографии, текстовые и видеотрансляции.