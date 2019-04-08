Российские министры заработали в прошлом году в общей сложности менее 2 миллиардов рублей

Самым богатым оказался вице-премьер Юрий Трутнев – он задекларировал больше полумиллиарда рублей. По словам его пресс-секретаря, это деньги от продажи недвижимости и ценных бумаг, передает агентство «Интерфакс». Самым богатым в администрации президента стал полпред в Приволжском федеральном округе, бывший глава «Роскосмоса» Игорь Комаров — свыше 650 млн. рублей.

При таких высоких доходах некоторые чиновники могли бы просто не брать зарплату, — заметил в эфире «Эха» политолог Валерий Соловей.

Система, по словам Валерия Соловья, сейчас устроена таким образом, что сенаторы просто не могут скрыть свои деньги.