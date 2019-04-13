Неизвестные хакеры похитили данные о тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США. Злоумышленники смогли получить доступ к сетевым ресурсам организации, которая связана с Академией ФБР в Куантико, пишет интернет-издание Techcrunch. Они смогли узнать не только имена сотрудников силовых структур, но и их адреса, электронную почту, должности. Хакеры намерены продать эти данные.