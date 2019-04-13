Глава переходного Военного совета Судана ушел в отставку

Авад ибн Ауф объявил об этом спустя почти сутки после того, как занял пост. Новым руководителем совета назначен глава генштаба сухопутных войск страны Абдельфаттах аль-Бурхан. Накануне военные объявили о свержении президента Омара аль-Башира и приостановке действия конституции. Переходный период рассчитан на два года. Между тем оппозиция обвиняла бывшего главу Военного совета ибн Ауфа в связях с прежним руководством страны и причастности к военным преступлениям в Дарфуре. Также участники митингов предупредили, что будут продолжать протесты.