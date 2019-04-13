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08:30, 13 апреля 2019

Роскомнадзор заблокировал второй за неделю ярославский сайт, где была новость о бранной надписи про президента

Она появилась на здании местного управления МВД. У пользователей возникли проблемы с доступом к сайту 76.ru. Как пишет издание «7х7», Роскомнадзор ограничил доступ к некоторым страницам после решения Генпрокуратуры от 11 апреля. О каких страницах идет речь и в чем заключаются претензии, на сайте ведомства не уточняется. Ранее в редакции 76.ru рассказали, как к ним звонили из РКН и ФСБ с требованиями снять новость про надпись. До этого был заблокирован доступ к сайту «Яркуб», который разместил подобную публикацию.



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