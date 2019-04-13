Министерство культуры решило перенести премьеру фильма Павла Лунгина «Братство»
Глава ведомства Владимир Мединский предложил автору картины подобрать дату, которая не вызовет споров. Ранее планировалось, что лента об афганской войне выйдет на экраны 9 мая. С критикой и обвинениями в искажении событий в адрес картины выступили в Госдуме и Совете Федерации. Пока фильм не получил прокатного удостоверения. Накануне прошел показ для депутатов и главы Минкульта.
После просмотра режиссер Павел Лунгин обвинил критиков его работы в лицемерии. Видео в Твиттере выложил главред «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Лунгин, как говорят в Министерстве культуры, готов перенести премьеру с 9 на 10 или 11 мая.