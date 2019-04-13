Около ста человек были эвакуированы из зоны контртеррористической операции в Тюмени

Они останутся в пункте временного размещения до утра, сказал агентству ТАСС источник в экстренных службах региона. Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, накануне поздно вечером в одном из частных домов в городе были обнаружены двое подозреваемых в связях с террористами. Они открыли огонь и были убиты в ходе перестрелки. Власти заверили, что никто из мирных граждан или сотрудников сил безопасности не пострадал. В НАК добавили, что убитые, по их сведениям, готовили теракты.