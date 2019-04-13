Сегодня будет сыгран первый матч финальной серии хоккейного Кубка Гагарина

ЦСКА принимает на своем льду омский «Авангард».

Самые богатые клубы играют в Западной Конференции КХЛ и поэтому финал Конференции между ЦСКА и СКА обычно считается скрытым финалом. Однако богатые и удачливые не всегда связанные понятия. Год назад скромный «Ак Барс» остановил в финале ЦСКА и завоевал Кубок. В этом году армейцы играют с «Авангардом», которому добраться до финала было даже сложнее, чем остальным. Перед началом сезона команда лишилась возможности играть в своем дворце, который вдруг стал аварийным и переехала в Балашиху. Тем не менее, канадский тренер Боб Хартли отменно провел плей-офф и «Авангард» потратил куда меньше усилий для того, чтобы добраться до этой серии, чем армейцы, которые вынуждены были сыграть изнурительный семиматчевый марафон против СКА. Тем не менее, шансы армейцев котируются хот и немного, но выше

Первый матч финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» начнется в 17.00. Трансляция на канале Матч ТВ.