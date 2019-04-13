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07:03, 13 апреля 2019

Акция против увольнений медработников пройдет сегодня в Кемеровской области

Незадолго до пикета активисты пожаловались на давление со стороны полиции.

Пикет против сокращений санитарок и медсестер намечен у здания мэрии Анжеро-Судженска. Местные власти согласовали его всего на 25 человек, сообщает издание «Тайга.инфо» со ссылкой на сопредседателя профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрея Коновала. По его словам, после пикета в марте полиция уже две недели допрашивает участвовавших в акции медсестер по анонимному заявлению. В нем говорится о несанкционированном протесте и о том, что пикетчики якобы пытались захватить кабинет главврача городской больницы, которая также является депутатом горсовета от «Единой России». В профсоюзе отметили, что в больнице увольняют более сотни санитарок и медсестер, чтобы выполнить майские указы президента о повышении зарплат бюджетникам.

На 24 апреля в Анжеро-Судженске намечен митинг против сокращений медперсонала.



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