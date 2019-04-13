Суд оштрафовал жителя Омска за сохраненный во «Вконтакте» пародийный ролик Первого канала

На видео есть кадры с нацистской свастикой.

Дизайнер Илья Фришман был оштрафован на одну тысячу рублей за публикацию фрагмента передачи «Большая разница». В эфире Первого канала пародировался фильм «Семнадцать мгновений весны» и мужчина сделал репост этой записи еще в 2010 году. Как следует из материалов дела, опубликованных на сайте Следственного комитета, Фришмана признали виновным в демонстрации нацистской символики.

Как сам мужчина рассказал изданию «Омск Онлайн», в середине недели его вызвали на беседу в местный Центр «Э». После того, как он отказался являться без повестки, сотрудники полиции приехали к нему домой. Фришман высказал готовность удалить ролик, но на него составили протокол. Суд рассмотрел дело в тот же день. Защищал себя мужчина сам. Он объяснил, что видео является юмористическими и транслировалось в эфире федерального канала, однако эти доводы не помогли решить дело в его пользу.

Оспаривать решение суда житель Омска не собирается.