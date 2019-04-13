«Желтые жилеты» во Франции сегодня собираются провести очередную акцию

Однако власти ряда городов манифестации запретили.

Первыми о запрете очередной демонстрации «желтых жилетов» заявили власти французского Лиона. Мэр города Жерар Колон в своем «твиттере» подчеркнул, что среди протестующих появляется все больше радикально настроенных людей, они нападают на людей и стражей правопорядка. Кроме того, написал он, акции ведут к убыткам лионских предпринимателей, которые вынуждены закрывать свои магазины и рестораны. Последствиями манифестаций «желтых жилетов» недовольны и в Тулузе. Местные власти также запретили проводить еженедельную акцию на центральной площади, обосновав это тем, что выступления граждан заканчиваются беспорядками. Если нечто подобное произойдет и на этот раз, нарушителей будут задерживать и штрафовать. В минувший четверг президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон по борьбе с хулиганством, который стал ответом на акции «желтых жилетов». Документ в частности расширяет полномочия полиции.

Акции движения «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре прошлого года в связи с планами властей повысить цены на топливо. Позже они переросли в манифестации, цель которых – выразить протест против недостаточно эффективной политики правительства.