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06:32, 13 апреля 2019

Компания Facebook израсходовала в прошлом году около 20 млн. долларов на охрану своего главы Марка Цукерберга

Как передает телеканал CNN, об этом говорится в документах, которые руководство социальной сети подало в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Расходы на безопасности основателя социальной сети и его близких выросли за два года примерно в 4 раза. Еще чуть более 2,5 млн. долларов Facebook выделила в прошлом году «на покрытие расходов, связанных с использованием личного авиатранспорта» Цукербергом. Сам он получает символическую плату в размере 1 доллара в год.



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