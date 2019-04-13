Компания Facebook израсходовала в прошлом году около 20 млн. долларов на охрану своего главы Марка Цукерберга

Как передает телеканал CNN, об этом говорится в документах, которые руководство социальной сети подало в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Расходы на безопасности основателя социальной сети и его близких выросли за два года примерно в 4 раза. Еще чуть более 2,5 млн. долларов Facebook выделила в прошлом году «на покрытие расходов, связанных с использованием личного авиатранспорта» Цукербергом. Сам он получает символическую плату в размере 1 доллара в год.